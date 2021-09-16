На Юпитере зафиксировали столкновение с неизвестным объектом

Ученые зафиксировали на Юпитере необычайную вспышку. Первым ее на Юпитере обнаружил бразильский учёный-любитель Жозе Луис Перейра.

Юпитер является пятой планетой по удаленности от главного светила Солнечной системой и крупнейшей в галактике. Газовый гигант давно исследуется астрофизиками, а недавно на нем зафиксировали неизвестный объект. Причем он буквально столкнулся с планетой, что вызвало необычную вспышку, замеченную ученым-любителем Жозе Луисом Перейрой. Аматор из Бразилии рассказал об открытии общественности, а его наблюдения дополнили эксперты из Германии и Франции.

Ударная вспышка на Юпитере произошла, по данным интернет-ресурса Sky&Telescope.org, на его южной части. Скорее всего, предполагают ученые, неустановленным объектом был астероид размером порядка ста метров в диаметре. Само происшествие заметили 13 сентября благодаря телескопу-рефлектору, находящемуся в городе Сан-Каэтану-ду-Сул.

При этом время вспышки составляло примерно две секунды, однако его хватило, чтобы запечатлеть редкое событие. Хотя вначале Парейра не счел его чем-то выдающимся, позже, обрабатывая видеоряд своих наблюдений с помощью компьютерной программы, он все же осознал его значимость.

Падение на высокой скорости астероидов на Юпитер случаются довольно часто. После столкновений с кометами и прочими космическими телами в облаках над планетой остаются темные пятна. Однако врезавшийся в нее 13 сентября астероид подобных последствий не принес. Это говорит о том, что его масса не была большой, как и размеры.

Источник: in-space.ru