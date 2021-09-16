 

На Юпитере зафиксировали столкновение с неизвестным объектом

16.09.2021, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые зафиксировали на Юпитере необычайную вспышку. Первым ее на Юпитере обнаружил бразильский учёный-любитель Жозе Луис Перейра.
Юпитер является пятой планетой по удаленности от главного светила Солнечной системой и крупнейшей в галактике. Газовый гигант давно исследуется астрофизиками, а недавно на нем зафиксировали неизвестный объект. Причем он буквально столкнулся с планетой, что вызвало необычную вспышку, замеченную ученым-любителем Жозе Луисом Перейрой. Аматор из Бразилии рассказал об открытии общественности, а его наблюдения дополнили эксперты из Германии и Франции.

Ударная вспышка на Юпитере произошла, по данным интернет-ресурса Sky&Telescope.org, на его южной части. Скорее всего, предполагают ученые, неустановленным объектом был астероид размером порядка ста метров в диаметре. Само происшествие заметили 13 сентября благодаря телескопу-рефлектору, находящемуся в городе Сан-Каэтану-ду-Сул.

При этом время вспышки составляло примерно две секунды, однако его хватило, чтобы запечатлеть редкое событие. Хотя вначале Парейра не счел его чем-то выдающимся, позже, обрабатывая видеоряд своих наблюдений с помощью компьютерной программы, он все же осознал его значимость.

Падение на высокой скорости астероидов на Юпитер случаются довольно часто. После столкновений с кометами и прочими космическими телами в облаках над планетой остаются темные пятна. Однако врезавшийся в нее 13 сентября астероид подобных последствий не принес. Это говорит о том, что его масса не была большой, как и размеры.

Источник: in-space.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Маше 24 года: дочка Екатерины Семеновой выросла маминой копией

27.04 / Скандалы: Тяжелое чувство долга

02.06 / Авиасалон МАКС 23 июля распахнет свои двери для студентов

31.05 / СК возбудил уголовные дела из-за размещения фото нацистов на сайте “Бессмертный полк”

23.06 / Мнение: Заморозка на “Кинопоиске”

30.11 / «Начнем разваливать «Спартак» с низов»: Андрей Аршавин публично посмеялся с младшего сына

10.11 / Мнение: О большом страхе маленького человека из Кремля

11.10 / Мнение: Судан – “кто есть кто”

13.05 / После того как йети убили десятки человек, из городка на Аляске сбежало все население

23.08 / Мнение: Мимикрия у людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика