Блогер Дава: «Не считаю правильным платить 20 тысяч за ужин с девушкой»

Давид Манукян, более известный, как Дава, рассказал, сколько готов платить за поход в ресторан с возлюбленной. Как оказалось, он не считает правильным тратить за ужин 20 тысяч рублей и всегда обращает внимание на поведение будущей избранницы.

Блогер и с недавнего времени набирающий популярность певец Давид Манукян успел за свою карьеру едва ли не жениться на Ольге Бузовой и спеть с главной звездой российской эстрады Филиппом Киркоровым. У него миллионы поклонниц в соцсети Instagram, многие считают Даву настоящим профессионалом в вопросах романтических отношений. Однако, как оказалось, артист знает предел романтике и не допускает ее перехода в бессмысленные траты и блеф.

Так, в одном из интервью Манукян признался, что не считает правильным потратить на ужин в ресторане с дамой сердца порядка двух десятков тысяч рублей. Более того, звезду раздражают девушки, которые при первой возможности выбирают максимально дорогие заведения, блюда и напитки. Несмотря на головокружительную карьеру и успех, Дава оказался приверженцем скромности и экономии.

Прекрасных леди Манукян призвал не пытаться нажиться на перспективном бейфренде. Он напомнил, что для преимущественного количества российских парней фешенебельные рестораны слишком дороги, чтобы тратиться на них на первых свиданиях. При этом не стоит на встрече с девушкой и угощать ее шаурмой. Идеальным же вариантом Дава назвал среднесегментные заведения общепита, чек в которых не превысит двух тысяч рублей. Главным же качеством в девушке, на которые парню необходимо обратить внимание, певец и блогер считает умение слушать. Для того, чтобы заинтересовать гипотетического жениха, певец, по информации издания Starhit, рекомендует дамам «засунуть свое «я» в одно место». Мужчинам же он советует не распространяться о своих «бывших», уделяя внимание построению новых отношений.

Источник: www.starhit.ru