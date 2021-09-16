 

Поэт Шаганов назвал настоящую причину смерти певца Жени Белоусова

16.09.2021, 12:36, Разное
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Александр Шаганов, сотрудничающий со многими музыкальными звездами, пояснил о своем друге Евгении Белоусове. Поэт назвал, по его мнению, настоящую причину ранней смерти исполнителя хитов «Девчонка» и «Ночное такси».
Популярный в 1990-х певец Евгений Белоусов скончался в 1997 году на 33 году жизни. С тех пор история его смерти обросла множеством легенд, объясняющих такой ранний уход артиста. Среди них высказывались и предположения о воздействии алкоголя, и настоящие теории заговора. Однако его друг и автор текстов многих хитов Александр Шаганов имеет свое мнение по этому поводу, не совпадающее с приверженцами любителей эпатажных новостей. Поэт стал гостем программы «Судьба человека», выходящей на телеканале «Россия-1».

Так, еще в детстве будущий кумир миллионов получил травму головы, мальчика сбила машина, и он ударился головой о бордюр, из-за чего впоследствии даже был освобожден от службы в армии. Позже, успешно дебютировав с песней «Девочка моя синеглазая», артист старался не обращать внимание на дискомфорт и головные боли. Однако во время одного из гастрольных туров Евгения Белоусова госпитализировали. После обследования ему поставили диагноз мозговой аневризмы.

Из-за этого звезде полагался покой и противопоказаны стрессы, в том числе, связанные с постоянными переездами и концертами. Однако отказаться от выступлений Белоусов не мог, так как его творчество было любимо во всем ближнем зарубежье и России. Эти нагрузки наряду с накопленной усталостью и сыграли решающую роль, как пишет «Слово и дело», 2 июня в 1997 году сердце звезды эстрады перестало биться.



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