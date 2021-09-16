Кашпировскому — везенье, а народу — одуренье

Новоиспеченный блогер Анатолий Кашпировский решил обогатиться на очередной волне коронавируса. Кто такой, спросите? Да изрядно подзабытый с 90-х народный целитель, укладывавший спать не только целые залы, но и всю доверчивую телепублику Советского Союза.

Использовал он для этого так называемые технологии массового одурения. Они-то и сделали из Кашпировского «успешного мошенника», как охарактеризовал его Евгений Александров, физик-экспериментатор, академик РАН и борец с лженаукой. А экстрасенс, владелец собственного канала на YouTube, уже провел первый прямой эфир. О чем? Об исцелении от боли самой уязвимой части организма: головы. И, видимо, попутно — шеи.

Его YouTube-каналу уже с десяток лет. Только денежная отдача была раньше так себе. Но тут подоспел коронавирус со своей пандемией и дал целителю прекрасную возможность обрасти новыми подписчиками. Их число на 14 апреля уже достигло вожделенных 145 000 человек при 24 529 900 просмотрах. Народ готов без рассуждения верить самым диким способам предупреждения и лечения ковида. Только бы прививку не делать

Евгений Александров высказался по поводу триумфального возвращения Кашпировского:

«Отношусь к нему, как ко всякому успешному мошеннику. Кашпировский из них не самый плохой. Насколько я помню, он никогда не выдавал себя за волшебника. Он говорил, что мобилизует собственные резервы организма, давая некие указания организму, и тот, с его слов, мобилизовался. Особой глупости в этом нет, но перед нами технология массового одурения».

Думаете, подписчики Кашпировскому нужны, чтобы былую славу вернуть? Как бы не так! Жаждет целитель на них заработать. И побольше. Покоя ему, видимо, не дают доходы блогеров, чья аудитория превышает 100 тысяч зрителей.

Момент для очередного триумфа экстрасенс избрал отнюдь не случайно. Люди беспокоятся о здоровье близких, да и свое собственное желают сохранить. Кашпировский это наверняка учитывает, подогревая интерес зрителей нетривиальной подачей измышлений. Просмотров, как и рекламы, а значит, денег — все больше. И мало кого заботят научность его теорий и эффективность предлагаемых методов.

Технологии массового одурения работают в полную силу. И все бы ничего, раз особой глупости, по словам физика в учении Кашпировского нет. Да только стремление целителя примазаться к борьбе против коронавируса чревато очень серьезными последствиями. Если вместо вакцинации уповать на махание руками, вряд ли это мобилизует зараженный организм и предотвратит зловредную болезнь.

Источники информации и картинок: inforeactor.ru, radiant-escarpment-88463.herokuapp.com, utv.ru

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