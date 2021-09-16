И вреда меньше, и гамму вкуса усилит: как самостоятельно приготовить ароматизированную соль

Диетологи рекомендуют придерживаться правильного питания и минимизировать потребление соли. Однако без этой специи сложно представить себе блюдо. Чтобы усилить вкусовые качества, соль добавляют даже в десерты.

Несмотря на вред соли, есть множество исследований, подтверждающих то, что умеренное ее потребление очень важно для нашего организма. Можно добавить в соль специи, чтобы добавить ей особый вкус. Вот несколько способов, как приготовить ароматизированную соль.

Зеленая соль

Для ее приготовления нужно перемешать 1 ст. л. нарубленной петрушки и 1 зеленой стрелки чеснока. Добавить 1 ст. л. крупной соли и 1 ст. л. сахарного песка и все хорошо размешать. Выложить полученную смесь на пергаментный лист и оставить в тепле и высушить.

В процессе сушки нужно периодически перемешивать, чтобы не было комочков. Хранить в герметично закрытом контейнере.

Имбирно-апельсиновая соль

Сочетание имбиря и апельсина дарит просто невероятный аромат. Оно поможет освежить вкус морепродуктов, овощных салатов, рыбы, а также позволит придать пикантные нотки маринадам и соусам.

Для приготовления нужно натереть на терке цедру 1 апельсина и кусочек имбиря. Поместить это в ступку, добавить 150 г соли и все хорошо перетереть.

Затем переложить массу на металлический поднос, выстеленный фольгой, все хорошо разровнять и поставить в теплую духовку на 30 минут. Снять с плиты и оставить еще на несколько часов подсушиться. После этого пересыпать в емкость и закрыть плотно крышкой.

Сванская соль

Рецепт основан на сочетании крупной нейодированной соли и трав. Для ее приготовления нужно перемолоть 250 г чеснока.

Перемешать чеснок с 1 кг соли, 1 ст. перемолотых семян кориандра, 1 ст. уцхо-сунели, 0,5 ст. горького перца, 0,5 ст. сухого укропа. Пересыпать в герметично закрытый контейнер. Хранить в сухом месте.

Цитрусово-розмариновая соль

Это идеальное решение для приготовления рыбы и тушеных овощей. Изначально нужно приготовить кулинарную соль.

Для этого потребуются соль, сахарный песок и черный перец, которые нужно размешать в пропорции 3:5:2. Взять 100 г полученной смеси, добавить 200 г соли, 2-3 веточки мелко нарубленного розмарина, цедру с 1 апельсина и лайма или лимона.

Выстелить противень пленкой, сверху выложить пергамент. Соль высыпать на пергамент небольшим слоем и оставить до полного высыхания. За это время кристаллы соли пропитаются различными ароматами.

Сухая гремолата

Такая соль отлично подойдет к рыбе, мясу, морепродуктам, овощам. Она поможет улучшить вкус блюд, приготовленных на мангале. Эта соль не подходит для длительного хранения, поэтому, нужно готовить ее на 2-3 раза.

Для приготовления нужно промыть, просушить и нарубить ножом по 50 г мяты и петрушки. Очистить от семян 1 горький красный перец и мелко нарезать. Измельчить 2-3 зубка чеснока и натереть цедру 1 лимона. Взять 100 г соли, добавить все остальные ингредиенты и все хорошо размешать.

Выстелить поднос пленкой, сверху выложить пергамент. Разложить на поднос соль, разложить слоем и оставить в тепле на 3-5 дней высыхать.

Адыгейская соль

Эта специя точно понравится всем тем, кто любит чеснок. Для ее приготовления нужно измельчить 1 головку чеснока. Смешать его с 700 г соли.

Добавить по 1 ст. л. сушеных майорана, базилика, укропа, чабреца, петрушки, кинзы. Также нужно положить в смесь 1 ст. л. семян кориандра, по 1 ч. л. паприки и черного перемолотого перца, 0,25 ч. л. красного горького перца.

Все хорошо перемешать, чтобы кристаллы соли пропитались соком чеснока.

Балканская соль

Для приготовления нужно перемешать 1 ч. л. соли, 2 ч. л. семян пажитника, 1 ч. л. натуральной кукурузной муки, 3 ч. л. чабера, 2 ч. л. сушеной паприки, 0,5 ч. л. черного перемолотого перца.

При желании можно добавить и другие ингредиенты, в частности такие как грецкие орехи, семена укропа, красный перец.