В Кремле указали на обязательность выплаты штрафов западными IT-гигантами

В Кремле считают, что выписанные западным IT-гигантам штрафы должны быть уплачены: их рады видеть в России, но здесь они должны соблюдать закон, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «Кремль не занимается взысканием штрафов, у нас есть соответствующее ведомство, которое это делает», и «те штрафы, которые выписаны, они должны быть взысканы по закону», передает РИА «Новости».

«Мы рады видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы», – подчеркнул он, комментируя многомиллионные штрафы в отношении Google, из которых компания оплатила только малую часть.

Ранее стало известно, что сумма штрафов Facebook в РФ превысила 90 млн рублей. Соцсеть Twitter всего на данный момент оштрафовали более чем на 45 млн рублей.