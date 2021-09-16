 

Решение о запрете въезда комика Мирзализаде в Россию приостановлено

16.09.2021, 12:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРаспоряжение МВД, по которому присутствие комика Идрак Мирзализаде в РФ нежелательно, приостановлено по решению Замоскворецкого суда Москвы, сообщил адвокат артиста Сергей Бадамшин.

Юморист может оставаться в России, пока рассматривается его иск о признании решения МВД незаконным, отметил Бадамшин РИА «Новости».

Пресс-секретарь суда Валентина Норбах подтвердила эти данные.

В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию.

В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в РФ белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ.

Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.

Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты.



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