 

СК завел дело о призывах к беспорядкам в дни голосования

16.09.2021, 12:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСледственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что возбуждено дело «в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц» по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»).

Выяснилось, что группой лиц (в состав группы входило не менее 11 человек из семи субъектов страны) была создана сеть Telegram-каналов, «в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования».

Подчеркивается, что, согласно исследованиям, в видеороликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц.

Всем фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Голосование в 2021 году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Во вторник глава государства Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы.



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