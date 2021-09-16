 

Мнение: Врачи-политики

16.09.2021, 12:20, Разное
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Крепнут и множатся призывы к принудительной вакцинации. Всех школьных преподавателей необходимо вакцинировать, это поможет избежать роста числа заражений коронавирусом. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Первое, что нужно делать, чтобы педагогический коллектив был привит на 100%. Тех, кто не привит или имеет медотводы, просто не допускать к занятиям. Коронавирусу медотвод по барабану», — сказал Владимир Болибок.

Слово «принудительный» к медицине не имеет ни малейшего отношения. Это уже категория политическая. Хотя, конечно, любой врач даже в рамках своей профессии тоже не свободен от этических норм, которые устанавливаются именно политическими решениями. К примеру, международное законодательство однозначно трактует принуждение к медицинским процедурам как преступление, ставя во главу «информированное добровольное согласие». И любой врач это знает.

Но сегодня именно политика занимается тем, что выворачивает наизнанку все ранее действовавшие этические нормы. И врачи спешат «прицепиться» к этому поезду, рассчитывая на увеличение своего политического веса. В конце концов, когда в начале нулевых годов окончательно рухнули барьеры, преграждавшие криминалу вход во власть, именно уголовники и бандиты густо пошли во властные структуры, захватили их и конвертировали власть в собственность и привилегии. Почему бы врачебному сословию не использовать подвернувшийся удачно случай и не попытаться ухватить свой кусок? По сути, сегодня врачи — та социальная группа, которая пытается оседлать волну террора и использовать ее в корпоративных интересах. И личных, понятно.

В этом смысле политический запрос на насилие подкреплено массовыми призывами, раздающимися из медицинской среды, о тотальном отказе от «устаревших» норм. О здоровье человека могут судить только профессионалы. Сам он — тварь дрожащая и права не имеет. Поэтому добровольное согласие — это рудимент, а уж «информированное» – да что может вообще понимать человек без соответствующего образования и практики?

Логика вроде бы есть, но если ее принять, то у родителей нужно изымать детей (причем поголовно у всех) — у них ведь нет педагогического образования, что они могут дать ребенку? С такой логикой можно многое изменить, дай только волю.

Кстати, это вполне может быть одной из целей глобального террора и насилия под вывеской борьбы с «пандемией» – именно в ходе кризиса можно сломать предыдущие нормы и правила, включая базовые — этические.

Это не просто слова. Человеческое поведение базируется на нескольких базовых принципах разумного поведения. Этика, эстетика, логика, онтология, гносеология. Слова не всегда понятные, но именно они определяют границы между Добром и Злом, грань между допустимым и невозможным. Теоретически никто не мешает перерабатывать человеческие останки в мясокостную муку, как у животных, и использовать ее в качестве удобрения — состав тот же, в чем проблема? Мешает этика, запрещающая подобное отношение к человеку. Пусть и мертвому.

Точно так же этика (пока еще действующая) запрещает медицинские эксперименты над людьми, запрещает принуждение к медицинским процедурам. Эти запреты носят тотальный характер и не подлежат изменению. Но их можно отменить. Заменить на другие. И уже в рамках другой этики всё будет выглядеть совершенно иначе и быть нормой.

Собственно, нынешние врачи, пытаясь урвать свой кусок, делают все возможное, чтобы полностью изменить базовые нормы и правила. Призывы к принуждению не имеют ни малейшего отношение к медицине в рамках сегодняшней этики. Но к политике, которая пытается ее изменить — очень даже.

Источник: Эль Мюрид



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