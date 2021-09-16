Боевики обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Оккупанты дважды обстреляли Счастье в направлении населенного пункта Веселая Гора, отметили в пресс-центре. По предварительной информации, стреляли из миномета калибра 82 мм.

“В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт. И получило ранения гражданское лицо, состояние его здоровья – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

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Раненый – руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сообщили в ВГА “Бабелю”. Его отвезли в больницу. В администрации отметили, что по городу выпустили пять мин калибра 82 мм, одна из них попала в здание Госпогранслужбы.

“Рядом с погранцами находится общежитие с гражданскими. В нем повыбивало окна. Пострадала еще машина, которую припарковали возле общаги. Обстрелов в Счастье не было с 2016 года”, – написал в Facebook главред “Бабеля” Евгений Спирин.

Позднее он добавил, что с раненым чиновником все в порядке – “вытащили осколок, пошел на работу”.

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Об обстреле сообщается также на сайте Госпогранслужбы. Пограничники отметили, что боевики обстреляли место дислокации отдела пограничной службы “Счастье” 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса – подразделение находится непосредственно в населенном пункте, неподалеку от линии разграничения.

“Враг корректировал ведение огня беспилотным летательным аппаратом. В результате обстрела повреждены несколько единиц техники и административное здание”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала 2021 года растет в геометрической прогрессии, сообщил 14 сентября глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов. По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.

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