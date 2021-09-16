Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой

По словам Потапа, если бы его бывшая и нынешняя жены между собой дружили, это было бы не совсем правильно. При этом он подчеркнул, что и военных действий между женщинами быть не должно.

Потап отметил, что его отношения с Каменских отличаются от тех, что были с Горовой, отметив, что у его избранниц разные взгляды на мир.

Резюмируя, певец признался, что в настоящее время между Горовой и Каменских негласно заключен дипломатический паритет.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Контекст:

Потап и Ирина Горовая расстались в 2015 году, а в декабре 2016 объявили о разводе. В браке у пары родился сын Андрей (2008).

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Общих детей у пары нет – при этом, по словам Потапа, ему бы хотелось стать многодетным отцом.

Комментируя отношения с экс-супругом, Горовая в 2019 году заявила, что они “дико близкие люди”. Об отношениях с его нынешней женой Горовая не рассказывает.

Каменских летом 2021 года призналась, что у них с Горовой нет никаких отношений.

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