 

Сборная Украины ухудшила позицию в новом рейтинге ФИФА

16.09.2021, 12:06, Новости дня
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В августе украинская команда занимала 25 место, в сентябре она уже 27-я.

Украину в рейтинге обошли Иран (поднялись с 26-го на 22-е), Польша (с 27-го на 24-е) и Тунис (с 28-го на 25-е).

Украина, в свою очередь, стала выше Австрии (опустилась с 23-го на 29-е).

Лучшими сборными остаются в мире, по версии ФИФА, сборные Бельгии (первые) и Бразилии (вторые). На третье место, обойдя Францию, вышла Англия.

Контекст:

После обнародования предыдущего рейтинга ФИФА украинские футболисты сыграли два официальных матча и один товарищеский, все они завершились вничью.

В рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины в сентябре играла с Казахстаном – 2:2 и с Францией – 1:1.

В товарищеском поединке с Чехией зафиксирован результат 1:1.

Следующий матч украинцы сыграют 9 октября со сборной Финляндии на выезде – в отборе на чемпионат мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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