Британская пресса убеждает читателей в подготовке Россией войны с Литвой и Польшей

Британский таблоид The Sun опубликовал статью о якобы подготовке РФ к войне с Европой. Издание убеждает читателей в опасности атаки Москвы на территорию Польши и Литвы.

В эти дни армия РФ проводит военные учения «Запад-2021» у своих западных рубежей. Однако в Европе эти достаточно тривиальные события уже объявили едва ли не подготовкой к захвату мира. Так, британский таблоид The Sun, известный своими скандальными и провокационными материалами, пытается создать иллюзию угрозы, исходящей от Российской Федерации.

Читателей издания заверяют в том, что РФ стремится к войне со странами ЕС. Первыми, против кого, по убеждению журналистов, будут направлены силы РФ, станут Польша и Литва. Учения, проводящиеся сейчас Москвой, в таблоиде называют отработкой «вторжения». В красочных предложениях британцам рассказали о «запахе пороха и лязге железа», а также «реве войны».

В совместных учениях с Белоруссией принимает порядка 200 тысяч военнослужащих, более 750 единиц техники и 80 самолетов, не считая реактивных систем залпового огня. Территория, которую охватывает «Запад 2021», простирается от Балтийского моря до Каспийского. Последние мероприятия завершились в среду, и носили, как подчеркивают официальные представители Минобороны, только оборонительный характер.

Источник: ura.news