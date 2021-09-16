Сухие кончики волос можно восстановить с помощью популярного средства для кожи

Хотите узнать лайфхак, который поможет вам отрастить длинные и красивые волосы? Благодаря простому средству вам больше не придется обрезать их.

Женщина поделилась трюком, который она использовала для лечения своих обесцвеченных, поврежденных и сухих кончиков, и результаты просто поражают.

Пользователь TikTok Катилин Бойер опубликовала видео в своем аккаунте katilynroundtree, и его посмотрели более двух миллионов раз. Катилин под публикацией написала: “Видела ролик в “ТикТок”, в котором говорилось, что масло для волос не увлажняет волосы, только вода может это делать. Поэтому я попробовала на своих прядях гиалуроновую кислоту!”

Гиалуроновая кислота в уходе за волосами

Гиалуроновая кислота – популярный компонент для ухода за кожей, который многие компании начинают использовать в средствах по уходу за волосами. Кислота действует как связующий ингредиент для воды, так что волосы могут удерживать влагу и оставаться здоровыми.

На видео Катилин показала, как выглядели ее волосы до начала лечения. Кончики были очень сухими и поврежденными.

Она написала: “Я пробовала гиалуроновую кислоту для своих волос в течение двух недель, и вот что произошло”.

Как применять гиалуроновую кислоту

Чтобы максимально эффективно использовать этот увлажняющий ингредиент, лучше всего нанести его на влажные волосы и кожу головы, чтобы он мог впитывать и сохранять воду.

Катилин сначала смачивала кончики волос, а затем наносила сыворотку. Делала она это каждый вечер. Она использовала обычное средство с 2 % гиалуроновой кислотой и витамином B5, чтобы насытить кончики своих волос.

Катилин фиксировала прогресс в течение двух недель, и всего через один день кончики ее локонов выглядят заметно более гладкими и менее поврежденными.

Она показала, как выглядят ее волосы после двух процедур, и написала: “Всего через два дня я увидела и почувствовала большую разницу”.

Результат двухнедельного использования

В конце Катилин показала, как выглядят ее волосы после двух недель ежевечернего использования гиалуроновой кислоты для кончиков.

Ее локоны выглядят просто отлично и только на концах едва можно увидеть повреждения от солнца или обесцвечивания.

Она сказала: “Волосы стали мягким и более послушными. Даже мой парикмахер спросил меня, чем я восстанавливала пряди”.

В комментариях Катилин написала о том, что она не несет ответственности за результаты. Она сама попробовала данный способ только в качестве эксперимента, после которого пошла в парикмахерскую, чтобы обновить прическу.

Комментарии пользователей

Люди в комментариях сказали, что это хорошая идея – увлажнить волосы гиалуроновой кислотой, а затем запечатать их маслом для кончиков, чтобы получить наилучшие результаты (по аналогии с теми действиями, которые предпринимаются для ухода за кожей).

В целом, люди были ошеломлены тем, насколько хорошо это работает, и удивлялись, почему они не подумали об этом раньше.

Одна пользовательница написала: “Очень хочу в ближайшем будущем попробовать такой способ реанимации волос, мне эта сыворотка понравилась, когда я ее применяла на коже лица, так что спасибо!”

Другая заметила: “Жаль, что я не знала этого до того, как отрезала свои волосы”.

Третий пользователь прокомментировал: “Выглядит настолько убедительно, что я хочу попробовать это! У меня тонкие волосы с высокой пористостью, поэтому масло их всегда утяжеляло”.

Как предупредить сечение волос

Следует подбирать правильный уход для волос в зависимости от их типа — шампуни, маски, кондиционеры. Не забывайте и о сыворотках для кончиков, термозащитных средствах и несмываемых спреях, защищающих от внешних факторов.

Если говорить о салонных процедурах, то прекрасно подойдет ламинирование волос. Также можно попробовать экранирование и кератиновое восстановление или ботокс.