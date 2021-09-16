Три варианта причесок для элегантного образа. Они делают женщину моложе

С возрастом имидж необходимо менять, чтобы создать гармоничный образ. Если длинные локоны идут молодым девушкам, то зрелых женщин могут только старить. Вот несколько вариантов стрижек, которые делают женщин визуально моложе.

Стрижки на волосы средней длины

Если вы привыкли к длинным локонам, то вам будет сложно сразу с ними расстаться, укоротив их и сделав стрижку наподобие пикси. Кроме того. опытные парикмахеры Эфи Дэвис и Питер Беркилл говорят, что зрелым женщинам вовсе не обязательно делать ультракороткие стрижки, чтобы выглядеть молодо. Подойдут и стрижки на средние волосы. Оптимальный вариант — это оставить волосы средней длины, к примеру, до плеч.

Игриво и задорно смотрятся кудряшки. При наличии такой структуры волос можно даже не делать укладку: распущенные волосы и так будут выглядеть симпатично.

При желании можете сделать прическу с ободком. Она добавит прядям объема. Это идеальный выбор для женщин с тонкими волосами.

Аналог ободку – это косынка. Ее также можно зафиксировать вокруг головы по линии роста волос. Этот аксессуар прекрасно впишется в образ в стиле бохо.

Каре

Универсальный вариант стрижки для представительниц прекрасного пола всех возрастов. Такая прическа помогает в создании любого образа: от романтического до официально-делового. Она не выглядит вызывающе, подходит ко всем типам лица.

Если нужно выглядеть более строго (как настоящая бизнесвумен), то достаточно распрямить локоны. Стильно смотрится каре с удлинением, когда волосы на затылке несколько короче, чем спереди.

Большим преимуществом стрижки является простота в уходе. Если мастер правильно выдержал технику, то волосы и без применения стайлинговых средств будут красиво укладываться в эффектную прическу.

Многослойная стрижка с челкой

Если у вас густые и пышные локоны, тогда вы можете оставить длину чуть ниже плеч. Но в таком случае хорошо сделать многослойную стрижку и подкручивать те локоны, которые располагаются возле лица. Благодаря этому вы сможете скрыть недостатки в виде не совсем идеального овала лица и мимических морщинок.

Зрелым женщинам многие стилисты рекомендуют прикрывать лоб, на котором уже появились морщины, челкой. Вы можете выбрать любой ее вариант, который вам больше нравится. Есть челка прямая, ровная, асимметричная, косая и так далее. В нынешнем сезоне прически с челками переживают небывалый всплеск популярности. Многие знаменитости, которые ранее категорически не носили челок, теперь предпочли скрыть лоб с помощью этой детали прически.

Стрижки с челками подойдут женщинам с вытянутыми и прямоугольными лицами. Благодаря прядям, ниспадающим на лоб, удастся визуально подкорректировать овал лица.

Если женщина хочет опробовать короткую стрижку, специалисты рекомендуют оставить волосы сзади немного длиннее, а спереди сделать их короче. Такой прием тоже визуально делает моложе. Если волнует текстура волос, можно сделать сзади градуировку.

Также специалисты рекомендуют правильно ухаживать за волосами. Неухоженные волосы делают непривлекательной любую женщину, независимо от ее возраста.