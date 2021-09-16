МВД опровергло слухи об усилении наказания за шторки в авто

Информация об ужесточении наказания за шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей не соответствует действительности, эта санкция работает уже 10 лет, сообщили в пресс-центре МВД.

«МВД разъясняет, что административная ответственность за данное правонарушение существует более 10 лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей, никаких изменений данной нормы не было и не планируется.

Ранее СМИ сообщили, что инспекторы ГИБДД к российским водителям начнут применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Сообщалось, что водителям вместе с материальным взысканием станут выдавать предписание о снятии шторок в установленные сроки или даже будут принуждать снимать их на месте.