 

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина на выборах в Госдуму

16.09.2021, 11:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин точно примет участие в голосовании на предстоящих выборах, но итоговое решение о формате его участия озвучат позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы проинформируем вас (о том, как президент будет голосовать), думаю, сегодня до конца дня. В любом случае, президент примет участие в голосовании», – сообщил Песков, передает ТАСС.

При этом журналисты уточнили у представителя Кремля, что регистрация на электронное голосование уже завершилась. «Президент был там зарегистрирован», – ответил Песков.

Он также указал, что Путин проходит необходимое тестирование и работает в обычном режиме. «Что касается президента, естественно, все необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме», – сказал представитель Кремля.

По его словам, самоизоляция Путина продлится как минимум неделю. «Какое-то количество дней еще продлится (самоизоляция). Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать», – отметил представитель Кремля.

Ранее Путин, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, объяснил свое решение соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Президент привился вакциной «Спутник V». Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. 



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