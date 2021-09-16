 

Кондитер рассказала историю случайного изобретения «Киевского торта»

16.09.2021, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРецепт «Киевского торта» появился по ошибке кондитеров, рассказала владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова.

«Существует версия, что рецепт торта появился по ошибке кондитеров. Они подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли вовремя спрятать ее в холодильник и, чтобы не выбрасывать их, решили сделать торт из того, что получилось», – сказала кондитер РИА «Новости».

Манжосова рассказала, что интересовалась множеством десертов разных стран, но нигде не видела такого варианта торта с хрустящим слоем в виде белков с кешью. 

«Везде в основном используют в десертах не масляный крем, а облегченные версии, к примеру заварной крем. То есть это действительно рецепт торта, который есть только в Украине», – добавила она.

В 2018 году суд Киева признал нарушения прав интеллектуальной собственности принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen, запретив ООО «Беллария» и ООО «Ашан» Украина Гипермаркет» использовать название, а также дизайн упаковки «Киевский торт» и «Киевский».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Бутусов: Крымская платформа стала первой системной внешнеполитической инициативой Зеленского, которая направлена на защиту государственных интересов Украины в войне с Россией

09.07 / Россия выразила готовность к диалогу и координации шагов с США по Ливии

18.04 / В Зимбабве освобождают заключенных, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом в тюрьмах

04.12 / Ани Лорак в объятиях Киркорова позировала на его семейном празднике

26.08 / Киев не планирует закрывать садики и школы на карантин в случае новой волны COVID-19 – Кличко

11.12 / Холодов: За год табачный рынок не выполнил условий меморандума, снова требуется вмешательство президента

04.09 / Собянин заявил о возможном осложнении ситуации с COVID осенью

25.11 / Директор Музея Революции достоинства объяснил, почему не начали строительство мемориала

10.04 / Британский журналист написал о решающей роли СССР в победе над Гитлером

16.07 / Польша выдворила почти 4,5 тыс. украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика