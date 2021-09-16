Кондитер рассказала историю случайного изобретения «Киевского торта»

Рецепт «Киевского торта» появился по ошибке кондитеров, рассказала владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова.

«Существует версия, что рецепт торта появился по ошибке кондитеров. Они подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли вовремя спрятать ее в холодильник и, чтобы не выбрасывать их, решили сделать торт из того, что получилось», – сказала кондитер РИА «Новости».

Манжосова рассказала, что интересовалась множеством десертов разных стран, но нигде не видела такого варианта торта с хрустящим слоем в виде белков с кешью.

«Везде в основном используют в десертах не масляный крем, а облегченные версии, к примеру заварной крем. То есть это действительно рецепт торта, который есть только в Украине», – добавила она.

В 2018 году суд Киева признал нарушения прав интеллектуальной собственности принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen, запретив ООО «Беллария» и ООО «Ашан» Украина Гипермаркет» использовать название, а также дизайн упаковки «Киевский торт» и «Киевский».