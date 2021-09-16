 

Ну-ка, все — на выборы! – Личное мнение

16.09.2021, 11:22, Разное
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С утра Владимир Путин призвал идти на голосование. Для тех, кто в танке, напоминаю: в последующие три дня у нас — выборы.

https://t.me/lenamiro/9692
Видео: Телеграм

Избирать будем депутатов Госдумы. Кто ездит по дорогам области, тот видел рекламные щиты с кандидатами.

Партий множество. Все хотят в Думу — мандат, зарплата, неприкосновенность. Но главное — думать о нашем благе и принимать законы, улучшающие нашу жизнь.

Кого тут выбрать — вам решать.


Фото: Соцсети

Мерзавцы из несистемной оппозиции призывают голосовать по-умному. Умно — в их представлении. По факту же — как бараны, послушно отдать свой голос тому, кого они назовут в приложении.

Остальные партии тоже борются — кто как может. Про придорожные щиты уже говорила? Ну, вот.

Вот лично я хочу послушаться Президента, но за кого отдать свой голос? Лица на придорожных щитах мне не нравятся, телевизор я не смотрю, интернетных пропогандонов и оппозиционеров считаю врагами.

А вы чего-как? Пойдёте на выборы?

Источник: Лена Миро



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