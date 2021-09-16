France 24 – на встрече с Асадом Путин указал пальцем на Турцию, Иран и Запад

У Владимира Путина и Башара Асада прошли переговоры, на которых, в частности, российский лидер сказал, что главная проблема Сирии — внешнее вмешательство на её территорию. По мнению обозревателя France 24, тем самым он указал пальцем на Иран, Турцию и отчасти на Запад, которые имеют свои интересы в Сирии.

Сегодня утром мы узнали, что Башар Асад вчера был в Москве. Про эту встречу с его российским союзником Владимиром Путиным мы мало знаем, только что лидер Кремля поздравил главу Сирии с недавним переизбранием. Об этом сегодня утром расскажет Армель Шаррье, здравствуйте. И не столько о тоне самих переговоров, сколько о контексте, в котором они проходят. Этот визит стал неожиданностью, но это далеко не первый визит главы Сирии в Россию.

АРМЕЛЬ ШАРРЬЕ, международный обозреватель France 24: Да, на самом деле мы привыкли видеть сообщения о таких неожиданных визитах, которые появляются в последний момент. Когда конфликт только начался, нас это очень удивляло, но потом мы видели разные этапы, например, в какой-то момент Башара Асада пригласили в летнюю резиденцию Владимира Путина в Сочи. Там они должны были говорить о том, как вести переговоры по Сирии в Астане. Так что там они встретились и с иранцами, там было много народу, кто мог с ним пообщаться.

Кроме того, примерно год назад он тоже был в Москве в тех же условиях, так что всё повторяется. Я бы даже сказала, что это уже перестаёт быть неожиданностью, это уже традиция. Это часть внешней политики РФ и Сирии.

О чём они говорят? О многом. Явно о программе, которую они выполняют в Сирии. Они определили контуры, как они говорят, «полезной Сирии» — той, что поддерживает Башара Асада, где возможно вести торговлю, соединить дороги, которые ведут из Иордании в Турцию. И, кроме того, это и способ для Владимира Путина сказать: если я отправляю войска в регион, я нахожусь в отличном от других положении, поскольку на моей стороне избранный президент. РФ признала эти выборы. Так что если у него что-либо попросят, это произойдёт под официальным предлогом.

Мы понимаем это освещение в СМИ и его потребность в картинке. Именно поэтому он ему и заявил прибыть в Москву. Понятно, что он обеспечивает Асаду безопасность, он очень хорошо охраняется на протяжении всей поездки.

Именно Кремль диктует, что нужно запомнить из этой встречи. Кремль, а именно Владимир Путин, говорит, что главная проблема Сирии — внешнее вмешательство на её территорию. О ком речь, на кого показывают пальцем?

АРМЕЛЬ ШАРРЬЕ: Изначально пальцем показывали на президента Эрдогана, на Турцию. Пусть даже между Ираном, Турцией и Россией с Сирией был союз, противостоящий западному блоку, между ними всё равно есть разногласия. И мы хорошо знаем, что Владимир Путин потребовал у Эрдогана, чтобы он поумерил аппетиты и не пытался наложить руку на Алеппо, которое было экономическим бастионом Сирии, всего этого пути через Ближний Восток. И Эрдоган на самом деле хочет от него немного откусить. Он сегодня перегруппировал бойцов у Идлиба и его защищает. С юга от города Дараа были столкновения, последние повстанцы отошли в сторону Идлиба. Так что на всё это Путин указывает пальцем.

Также скрытно он указывает пальцем на Иран, ведь он всех ставит в один ряд. Пусть даже он систематически работает вместе с Ираном — в Дараа они работали вместе с иранскими военными — они по-прежнему хотели бы, чтобы те не заходили слишком далеко. Если в какой-то момент вы захотите слишком большую территорию, я вам этого не дам.

Наконец, куда ещё он смотрит? Конечно, отчасти и на американцев, на Запад. Их там мало, но они там остаются. Их нельзя атаковать напрямую, потому что их цель — по-прежнему бороться против терроризма. И если мы говорим о борьбе с «Исламским государством»*, РФ полностью её поддерживает. Однако они видели, что произошло в Афганистане, и Путин напоминает, что он остаётся главным в этой игре. Но также он хочет сказать, что ему там не нужны курды. Так что говорить о восстановлении Сирии — это говорить о суверенитете Башара Асада при поддержке Владимира Путина.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.