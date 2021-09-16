Прокуратура сообщила о разоблачении организатора схемы подделки документов для получения “карты поляка”

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16.09.2021, 11:12, Новости дня
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По данным следствия, схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами.

“Под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с “поиском” польских корней. Это имеет юридическое знaчение для последующего получения “карты поляка” и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша. Вместе с тем, проведенными следственными (розыскными) действиями установлено, что участники противоправной деятельности, злоупотребляя доверием граждан и вводя их в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы, заявляя при этом об их оригинальном происхождении”, – говорится в сообщении.

Стоимость услуги составляла более €2 тыс.

“В ходе обысков по месту жительства фигурантов найдены орудия совершения уголовного преступления, деньги и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность”, – отметили в прокуратуре.

Правоохранители намерены сообщить о подозрении организатору схемы. Также устанавливаются другие ее участники, в том числе и среди госслужащих.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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