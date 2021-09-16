Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на “Олимпийском” ко Дню Независимости

“О том, как создавался концерт ко Дню Независимости Украины. Уже скоро выйдет документальный фильм о создателях праздника”, – написала Царик.

Она не уточнила, когда именно состоится премьера документального фильма.

Скриншот: katyatsarik / Instagram

Контекст:

24 августа в Киеве на стадионе “Олимпийский” состоялось масштабное музыкальное шоу “Независимость в нашей ДНК” по случаю Дня Независимости Украины. Концерт под девизом “Лучшие песни независимости” транслировал “1+1”. Концерт длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его также транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

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