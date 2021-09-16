 

Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на “Олимпийском” ко Дню Независимости

16.09.2021, 11:12, Новости дня
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“О том, как создавался концерт ко Дню Независимости Украины. Уже скоро выйдет документальный фильм о создателях праздника”, – написала Царик.

Она не уточнила, когда именно состоится премьера документального фильма.

Скриншот: katyatsarik / Instagram
Контекст:

24 августа в Киеве на стадионе “Олимпийский” состоялось масштабное музыкальное шоу “Независимость в нашей ДНК” по случаю Дня Независимости Украины. Концерт под девизом “Лучшие песни независимости” транслировал “1+1”. Концерт длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его также транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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