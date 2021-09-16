 

В Полтаве на уроке физкультуры школьнице стало плохо, она умерла – полиция

16.09.2021, 11:12, Новости дня
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“По предварительной информации следствия, […] на уроке физкультуры ей стало плохо и она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. “Скорая”, приехавшая на вызов, доставила ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось”, – говорится в сообщении.

Причины смерти пока не озвучены, ведется расследование.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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