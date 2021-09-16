Isuzu представит в РФ новый рамный внедорожник Isuzu MU-X в 2022 году

Японская компания Isuzu намерена в первом квартале 2022 года выпустить в РФ новый внедорожник Isuzu Mu-X.

Автомобиль получил ту же платформу, что и пикап Isuzu D-Max. Известно, что внедорожнику применили систему полного привода, улучшенные опции безопасности и новую рамку. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем с мощностью 150 л.с. в начальной комплектации. Кроме того, новая модель получит версии с автоматической или механической коробкой передач.

Пока разработчики не раскрывают все достоинства новой модели и ее комплектации. Остальные детали озвучат ближе к дате начала продаж японского внедорожника на российском рынке.