Chery показала салон нового кроссовера Exeed TXL для России

Китайский бренд Exeed официально продемонстрировал снимки интерьера салона обновленного кроссовера Exeed TXL.

Данный автомобиль поступит в продажу на российском рынке. Кроме того, в салоне автомобиля применили два крупных дисплея для мультимедийного комплекса и цифровой приборной панели. Вместе с тем разработчики пока не готовы раскрывать все достоинства автомобиля и технические параметры.

Несколько ранее производитель анонсировал изменение названия бренда на CheryExeed, под которым и будут поступать все новые автомобили на отечественный рынок. Эксперты прогнозируют новинке продвинутые технические параметры и улучшенную производительность.