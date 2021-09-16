 

Chery показала салон нового кроссовера Exeed TXL для России

16.09.2021, 10:56, Новости дня
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Китайский бренд Exeed официально продемонстрировал снимки интерьера салона обновленного кроссовера Exeed TXL.

Данный автомобиль поступит в продажу на российском рынке. Кроме того, в салоне автомобиля применили два крупных дисплея для мультимедийного комплекса и цифровой приборной панели. Вместе с тем разработчики пока не готовы раскрывать все достоинства автомобиля и технические параметры.

Несколько ранее производитель анонсировал изменение названия бренда на CheryExeed, под которым и будут поступать все новые автомобили на отечественный рынок. Эксперты прогнозируют новинке продвинутые технические параметры и улучшенную производительность.



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