 

Кишечные бактерии могут мешать нам худеть

16.09.2021, 10:54, Разное
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Ранее в небольшом исследовании ученые из клиники Мэйо сравнили микробиомы кишечника людей, которые при прохождении программы для похудения либо теряли вес легко, либо не добивались успеха. Присутствие определенных бактерий в кишечнике было связано с успешным похудением. Также оказалось, что у тех, кому не удавалось сбросить вес, был усилен обмен углеводов.

В новом исследовании ученые из Института системной биологии в Сиэтле продолжили разрабатывать эту тему. Они проанализировали данные примерно о 100 участниках масштабной программы по борьбе с лишним весом. Половине из них удалось сбросить не менее 1% массы в течение 6-12 месяцев, у остальных вес оставался стабильным.

Ученые провели генетическое исследование крови и содержимого кишечника участников. Они обнаружили 31 основную особенность микробиома кишечника у людей с разным ответом на программу похудения. Эти отличия были связаны со способностью бактерий расщеплять углеводы и белки, реагировать на стресс, размножаться.

Как и авторы предыдущего исследования, ученые из Сиэтла обнаружили, что у людей, которые столкнулись с трудностями при попытке похудеть, повышена способность к расщеплению крахмала в сахара, всасывающиеся в кишечнике. По их мнению, бактерии кишечника реагируют на программу похудения, меняя свою ферментативную активность. Они считают, что микробиота — «крупный игрок», который участвует в определении успешности борьбы с лишним весом.

«Наши данные подчеркивают, что микробиом кишечника является важным фильтром между едой, которую мы потребляем, и кровотоком. Похудеть может быть особенно сложно, когда наши бактерии замедляют свой рост, а также расщепляют пищевые волокна до богатых энергией сахаров. Эти сахара попадают в кровь до того, как бактерии успевают расщепить до органических кислот», – сообщил Кристиан Дайнер (Christian Diener), соавтор исследования.

Ученые не сомневаются в том, что определенные кишечные бактерии оказывают влияние на то, как легко людям удается похудеть. Однако они указывают, что для уточнения этой роли, потребуются крупные исследования. В настоящее время наука еще далека от того, чтобы предложить пробиотики для потери веса.

Новые данные могут «усложнить» теорию развития ожирения, которая сейчас рассматривает только количество полученных с пищей и сожженных калорий.

12 советов для похудения

  • Не пропускайте завтрак.
  • Питайтесь регулярно, желательно в одно и то же время.
  • Ешьте много фруктов и овощей.
  • Увеличивайте физическую активность. Выберете удобный для себя ее вид и включите его в свою рутину.
  • Пейте достаточно воды.
  • Ешьте больше продуктов с клетчаткой (фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые).
  • Читайте этикетки продуктов, обращайте внимание на количество калорий. Это поможет сделать здоровый выбор.
  • Используйте тарелки меньшего размера, ешьте медленно. Это поможет приучиться есть меньшие порции, не оставаясь голодным.
  • Не исключайте никакие продукты из рациона полностью. В рамках определенного количества калорий можно время от времени есть «запретную» еду.
  • Не храните дома шоколад, печенье, сладкие напитки и другую вредную еду. Это уменьшит их потребление.
  • Пейте меньше алкоголя.
  • Планируйте рацион для каждого приема пищи. Это поможет не «перебрать» с калориями.

Источник – NHS

 



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