Кишечные бактерии могут мешать нам худеть



1

минута

Ранее в небольшом исследовании ученые из клиники Мэйо сравнили микробиомы кишечника людей, которые при прохождении программы для похудения либо теряли вес легко, либо не добивались успеха. Присутствие определенных бактерий в кишечнике было связано с успешным похудением. Также оказалось, что у тех, кому не удавалось сбросить вес, был усилен обмен углеводов.

В новом исследовании ученые из Института системной биологии в Сиэтле продолжили разрабатывать эту тему. Они проанализировали данные примерно о 100 участниках масштабной программы по борьбе с лишним весом. Половине из них удалось сбросить не менее 1% массы в течение 6-12 месяцев, у остальных вес оставался стабильным.

Ученые провели генетическое исследование крови и содержимого кишечника участников. Они обнаружили 31 основную особенность микробиома кишечника у людей с разным ответом на программу похудения. Эти отличия были связаны со способностью бактерий расщеплять углеводы и белки, реагировать на стресс, размножаться.

Как и авторы предыдущего исследования, ученые из Сиэтла обнаружили, что у людей, которые столкнулись с трудностями при попытке похудеть, повышена способность к расщеплению крахмала в сахара, всасывающиеся в кишечнике. По их мнению, бактерии кишечника реагируют на программу похудения, меняя свою ферментативную активность. Они считают, что микробиота — «крупный игрок», который участвует в определении успешности борьбы с лишним весом.

«Наши данные подчеркивают, что микробиом кишечника является важным фильтром между едой, которую мы потребляем, и кровотоком. Похудеть может быть особенно сложно, когда наши бактерии замедляют свой рост, а также расщепляют пищевые волокна до богатых энергией сахаров. Эти сахара попадают в кровь до того, как бактерии успевают расщепить до органических кислот», – сообщил Кристиан Дайнер (Christian Diener), соавтор исследования.

Ученые не сомневаются в том, что определенные кишечные бактерии оказывают влияние на то, как легко людям удается похудеть. Однако они указывают, что для уточнения этой роли, потребуются крупные исследования. В настоящее время наука еще далека от того, чтобы предложить пробиотики для потери веса.

Новые данные могут «усложнить» теорию развития ожирения, которая сейчас рассматривает только количество полученных с пищей и сожженных калорий.

12 советов для похудения

Не пропускайте завтрак.

Питайтесь регулярно, желательно в одно и то же время.

Ешьте много фруктов и овощей.

Увеличивайте физическую активность. Выберете удобный для себя ее вид и включите его в свою рутину.

Пейте достаточно воды.

Ешьте больше продуктов с клетчаткой (фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые).

Читайте этикетки продуктов, обращайте внимание на количество калорий. Это поможет сделать здоровый выбор.

Используйте тарелки меньшего размера, ешьте медленно. Это поможет приучиться есть меньшие порции, не оставаясь голодным.

Не исключайте никакие продукты из рациона полностью. В рамках определенного количества калорий можно время от времени есть «запретную» еду.

Не храните дома шоколад, печенье, сладкие напитки и другую вредную еду. Это уменьшит их потребление.

Пейте меньше алкоголя.

Планируйте рацион для каждого приема пищи. Это поможет не «перебрать» с калориями.

Источник – NHS