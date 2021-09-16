 

В США назвали Россию главной военной угрозой для НАТО

16.09.2021, 10:44, Разное
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В НАТО никогда не скрывали своих взглядов и планов относительно России. Постоянно держать население западных стран в страхе рассказами о российской угрозе стало там своего рода традицией. Военные чиновники стремятся подчеркнуть собственную значимость за счет критики нашей страны. Вот и сейчас будущий американский представитель в НАТО назвала Россию главной военной угрозой.

Джулиэнн Смит, которая в ближайшее время может занять должность посла США в северо-атлантическом альянсе, сделала громкое заявление о российской военной угрозе, представляя свою программу в Конгрессе. Естественно, чтобы получить кресло американского постпреда, ей нужно было одобрение парламентариев.

По словам чиновника, Россия будет главной угрозой для НАТО в ближайшие десять лет. Она также заявила, что наша страна представляет геополитическую угрозу огромному региону: от Европы до Атлантики. Смит подчеркнула, что НАТО с 2014 года предпринимает активные шаги, чтобы противостоять России.

“Российская агрессия продолжается”, – заявила будущий посол США в НАТО.

Дабы окончательно перетянуть конгрессменов на свою сторону, кандидат в послы рассказала о российских вторжениях в воздушное пространство западных стран. Она также коснулась темы газопровода “Северный поток-2”. По словам Смит, он тоже может нести угрозу для американцев.



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