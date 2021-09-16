Врач предостерег от чрезмерного употребления лимона в сезон простуд

Слишком частое употребление лимона в сезон простуд может привести к обратному эффекту и спровоцировать болезни горла, сообщил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Зайцев заявил, что при интенсивном употреблении лимона и других цитрусовых происходит раздражение небных миндалин, и как следствие – воспаление и тонзиллит, передает «Ридус».

«Лимон, конечно, не химикат и никакого ожога горла вызвать не может, однако он обладает раздражающим эффектом. Лимон воспаляет задние стенки глотки, провоцируя гранулезный фарингит, хронический тонзиллит. Это вводит организм в состояние вялости, усталости, канцерогенной интоксикации, когда человек плохо себя чувствует. Этих ощущений более чем достаточно, чтобы чувствовать себя некомфортно», – отметил он.

Кроме того, доктор предостерег от чрезмерного употребления лимона людей, имеющих проблемы с кислотностью желудка: «У всех людей разная кислотность желудочно-кишечного тракта. Чем эта кислотность выше, тем хуже, тем больше внимания со стороны медиков она требует. Поэтому лимоны, цитрусовые, имбирь провоцируют усиление кислотности. С этим стоит быть очень осторожными. Это может спровоцировать гастрит, язву желудка, вплоть до прободной язвы. Люди порой не понимают серьезность своего состояния, и на эту удочку попадаются».

Сигналами повышенной кислотности желудка врач назвал изжогу и отрыжку. Однако люди с пониженной кислотностью страдают не меньше – очень часто они провоцируют у себя ГЭРБ – гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, «когда пациенты начинают испытывать изжогу после употребления пищи».

«Поэтому все, что касается агрессивных средств, цитрусовых, особенно лимона и грейпфрута, нужно употреблять их с особой осторожностью», – подчеркнул специалист.

Зайцев отметил, что от дольки лимона, положенной в чай, вреда не будет, даже если таких кружек чая будет три-четыре в день, но от радикальных способов употребления лимона, например сразу по половине, он рекомендовал отказаться.

«Если человек начинает поедать лимон самостоятельно, без чая – это плохо. Идет сильное воздействие лимонной кислоты на слизистую оболочку», – подытожил врач.

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