 

Суд отклонил иск об изнасиловании против Мерелина Мэнсона

16.09.2021, 10:18, Новости дня
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По словам обвинительницы, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. Во время одной из встреч у него дома певец показал видео, на котором были запечатлены его издевательства над поклонницей после выступления группы в 1996 году. Также женщина сообщила, что была изнасилована артистом и получала от него угрозы.

Судья дал обвинительнице 20 дней, чтобы направить в суд повторный иск.

Контекст:

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) родился 5 января 1969 года в Кантоне (штат Огайо, США). Он рок-певец, композитор, актер, художник. Свой псевдоним он сформировал из сложения имен голливудской актрисы Мэрилин Монро и преступника Чарльза Мэнсона. В дискографии музыканта 11 студийных альбомов.

В феврале 2021 года экс-невеста Мерилина Мэнсона, американская актриса Эван Рейчел Вуд обвинила его в издевательствах. По словам женщины, она не решалась сделать это раньше, так как опасалась клеветы и возмездия.

Мерилин Мэнсон в ответ заявил, что его интимные отношения с партнерами всегда происходили по согласию, а Вуд “искажает прошлое”.

В конце мая Мэнсона объявили в розыск по обвинению в нападении и избиении видеооператора на концерте в 2019 году. В июле стало известно, что артист сдался полиции. После его явки в полицию Мэнсона отпустили, обязав не контактировать с истцом, не осуществлять правонарушений и являться на все заседания суда по делу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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