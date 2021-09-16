“Не один, не два”. Путин заявил, что в его окружении несколько десятков больных коронавирусом

В заседании Путин принимал участие в режиме видеоконференции, находясь в московской резиденции в Ново-Огарево.

“К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции”, – объяснил президент России.

14 сентября он рассказал, что накануне целый день провел с человеком из своего окружения, который заболел коронавирусной инфекцией. “В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день. Очень близко, в течение всего дня”, – сказал Путин.

Контекст:

Глава Кремля говорил, что привился от коронавируса (получил две дозы). 30 июня Путин сказал, что его просили не раскрывать название препарата. В то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два отечественных препарата: “ЭпиВакКорона” и “Спутник V”.

Глава Кремля сказал, что он вакцинировался “в феврале, что ли”, но Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

После рассуждений о выборе препарата Путин сказал: “Я принял для себя решение привиться “Вектором”, ой, “Спутником V”.

В отличие от многих мировых лидеров, Путин не приглашал СМИ и не публиковал фотографии своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он не вакцинировался публично, так как “не хотел обезьянничать”.

13 сентября президент РФ во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19, и не исключал, что уйдет на карантин. Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин выразился образно.

Сегодня президент РФ сообщил, что все же уходит на самоизоляцию и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме. Песков после этого сказал, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.

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