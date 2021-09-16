“Советует не отвергать его птичье молоко”. Никитюк попросила прислать ей “Гордона в шоколаде”

15 сентября она загрузила в Instagram Stories видео, на котором рассказала о своих любимых Instagram-масках – специальных программах для мобильных телефонов, с помощью которых можно наложить на свое фото или видео опредленные рисунки или визуальные эффекты. Среди этих масок было и изображение Гордона в образе кондитера, которые держит коробку конфет “Гордон в шоколаде”.

“Дмитрий Ильич лично сам советует мне попробовать и не отвергать его птичье молоко. Дмитрий Ильич, так пришлите мне уже эти конфеты”, – попросила Никитюк.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Ведущая также показала еще одну маску – магический шар, который отвечает на любые вопросы. “Дмитрий Ильич, вы мне передадите птичье молоко?” – спросила Никитюк, на что шар ей выдал ответ: “Я устал”.

ВИДЕОНа ролике об Instagram-маске с Гордоном Никитюк рассказывает с 40 сек. Видео: ZYUNDEX / YouTube

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1. С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Конфеты “Гордон в шоколаде” впервые появились в украинских магазинах в начале апреля 2021 года. По словам журналиста, основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, эти конфеты сделаны из натурального сырья. “Почему они особенные? Потому что срок хранения, в отличие от остальных, всего месяц, а не от полугода до года – вы понимаете, почему они так долго хранятся? [Здесь] все полностью натуральное – натуральный шоколад, натуральное птичье молоко, и поэтому они такие вкусные. Даже если вы понюхаете коробку, не открывая ее, вы уже почувствуете запах настоящего шоколада. Это то, за что не стыдно”, – отметил он, анонсируя выпуск продукции.

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