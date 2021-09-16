 

Макрон сообщил о ликвидации главаря одной из ячеек ИГИЛ в Африке

16.09.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Аднан Абу Валид ас-Сахрауи, лидер террористической группы Исламское государство в Большой Сахаре, был нейтрализован французскими силами. Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле”, – написал Макрон.

Он также заявил, что жертва всех французских военных, погибших в операциях “Сервал” и “Бархан”, не напрасна. “Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу”, – пообещал Макрон.

La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Макрон не уточнил, где именно была проведена операция. Регион Сахель включает десять стран на границе между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, в том числе Буркина-Фасо, Мавританию, Мали, Нигер и Чад. В нем проживают порядка 100 млн человек.

Сахрави был лидером ИГИЛ в Западной Африке, его группа несет ответственность за атаку на американских солдат в 2017 году, а в 2020 году он лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их шофера, сообщает Reuters со ссылкой на слова Макрона.

Контекст:

Франция с 2014 года проводит в Африке операцию “Бархан”, направленную против исламистских террористических банд. В настоящее время в регионе Сахель размещены, по данным “Немецкой волны”, 5100 французских солдат.

В июле 2021 года Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз и выведет из региона большую часть военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Лукашенко заявил о направленных на него «ядовитых ковидных» стрелах

19.09 / Трампу отправили посылку с ядом

17.09 / Фигурант дела о взятке для Трубы признал свою вину

11.12 / Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока – 2»

10.12 / Трамп объявил о договоренности Израиля и Марокко установить дипотношения

20.11 / Поместить Зеленского в “Феофанию” решили врачи – Офис президента

24.08 / Минченко объяснил, зачем Лукашенко взял в руки автомат

31.07 / Французский экономист – хвалёный план поддержки экономики ЕС станет очередной европейской иллюзией

11.03 / Израильтяне предложат «зеленый водород» по одному доллару за килограмм

27.06 / Обсерватория NASA показала снимок “гигантской космической руки”. Расстояние до объекта от Земли около 17 тыс. световых лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика