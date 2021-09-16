 

Электромобили Mercedes-Benz выйдут на рынок РФ в 2021 году

16.09.2021, 10:02, Новости дня
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz намерен начать поставки в Россию нескольких новых электрических автомобилей.

Первым к местным дилерам попадет лифтбэк Mercedes-Benz EQS. Уже к середине следующего месяца планируется начать прием предварительных заказов на автомобиль. Уже ко второй половине 2022 года в Россию приедет новый компактный электрический седан EQE. Первая партия электрокаров поступит на рынок к концу текущего года. Заявлено, что новинка получит два электрических мотора на 523 л.с. мощности.

Запас хода электрического лифтбэка  Mercedes-Benz EQS достигает 770 километров. Начальная цена на немецком рынке составляет от 136 тысяч евро. Остальные подробности о модели пока не сообщаются публике.



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