 

Электрический Wuling Mini получил версию с увеличенным запасом хода

16.09.2021, 10:02, Новости дня
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Китайский бренд SAIC Motor продал свыше 25,7 тысяч автомобилей Hong Guang Minis.

Данный результат почти в два раза выше, чем на американский электрокар Tesla Model 3. Напомним, китайская версия получила электрический мотор на 27 л.с. мощности. Автомобиль можно разогнать до 100 км в час, а его запас хода достигает 170 километров. Новая модификация Hong Guang Minis получит улучшенный агрегат на 41 л.с.мощности.

С такими параметрами автомобиль способен проехать на электротяге до 300 километров.  Пока остальные характеристики и новшества электрокара умалчиваются и будут озвучены ближе к дате поступления в свободную продажу на местном рынке Китая.



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