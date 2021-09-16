Электрический Wuling Mini получил версию с увеличенным запасом хода

Китайский бренд SAIC Motor продал свыше 25,7 тысяч автомобилей Hong Guang Minis.

Данный результат почти в два раза выше, чем на американский электрокар Tesla Model 3. Напомним, китайская версия получила электрический мотор на 27 л.с. мощности. Автомобиль можно разогнать до 100 км в час, а его запас хода достигает 170 километров. Новая модификация Hong Guang Minis получит улучшенный агрегат на 41 л.с.мощности.

С такими параметрами автомобиль способен проехать на электротяге до 300 километров. Пока остальные характеристики и новшества электрокара умалчиваются и будут озвучены ближе к дате поступления в свободную продажу на местном рынке Китая.