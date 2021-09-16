Названы продукты для крепкого сна

Эксперты по правильному питанию рассказали о способе улучшить ночной отдых с помощью еды. Ряд продуктов сделают сон более крепким, тогда как употребление алкоголя «для расслабления» только навредит.

Так, очень полезны на ночь орехи, например, миндаль, воздействие от которого специалисты называют «снотворным эффектом». Для оптимизации ночного отдыха рекомендуется принять небольшую горсть, не менее полезен и грецкий орех, которым можно обогатить свой ужин. Также имеют свойства, полезные для организма, и другие продукты, богатые мелатонином, который нередко называют «гормоном радости». Это индейка, лосось, а также рис, которые наиболее подходят для позднего приема пищи. Есть необходимые вещества и в киви, в том числе, богат этот фрукт и серотонином, еще одним «гормоном счастья». А ромашковый чай уже давно считается классикой релакс-диеты, кроме того, он полезен для кожи.

Содержащийся в индейке триптофан, стимулирует производство организмом мелатонина. А насыщенность этого вида мяса протеином способствует ощущению сонливости. При выборе на ужин риса, небольшие порции злака рекомендуется съедать не позже, чем за час до сна. Содержащиеся в лососе микроэлементы не только помогут крепче и дольше спать, но и предотвратят кардиологические расстройства.

Для улучшения сна важен не только выбор рациона, но и условия для отдыха. Крепкому сну способствует активный образ жизни и отсутствие вредных привычек. Перед тем, как отправиться в спальню, медики советуют совершать двухчасовые прогулки на свежем воздухе. Спать лучше в проветренном помещении с приглушенным освещением, предварительно приняв теплый душ. При этом запрещено употреблять алкоголь, так как его релаксирующее действие является только иллюзией. При том, что человек уснет быстрее, сон не будет полноценным.

Источник: from-ua.com