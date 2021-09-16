После пандемии сотрудникам Ярославской области не хватает в офисе тихих зон и кофеварки

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, и компания WeWork провели опрос среди жителей Центрального федерального округа, в том числе из Ярославской области, и выяснили, изменилось ли отношение жителей области к офисному пространству после пандемии, какие преимущества они видят в работе из офиса и чего не хватает для комфортного пребывания в нем.

29% респондентов в данный момент работают полностью в офисе, 6% – в «гибридном графике», то есть частично в офисе, частично удаленно, еще 12% работают полностью удаленно.

Среди тех, кто работает полную неделю из территории работодателя, чаще встречаются сотрудники из hr-сферы, бухгалтеры и финансисты, специалисты из сферы производства и строители. Наибольшая доля удаленных сотрудников, традиционно, в IT-направлении, а также среди маркетологов и пиарщиков.

Сотрудники из ЦФО, которые полностью или частично трудятся в офисе, отмечают такие преимущества, как отсутствие отвлекающих факторов (37%), более четкую координацию работы команды и наличие официального пространства для встреч с клиентами и партнерами (по 33%), также более высокую эффективность работы (31%), 22% отметили возможность неформального общения с коллегами, а еще 20% – эмоциональную поддержку коллег. Только 9% признались, что работают из офиса, потому что у них нет альтернативного рабочего места.

Данные опроса показывают, что каждого пятого (19%) не устраивает, как оборудовано их рабочее место и пространство. Еще 32% устраивает частично, 47% респондентов довольны всем.

Интересно, чем старше были респонденты, тем больше их не устраивало рабочее пространство: лишь 9% молодых опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет против почти 15% у возрастных респондентов от 45 до 54 лет.

В разрезе профессий самые высокие показатели по неудовлетворенности рабочим местом у бухгалтеров (29%), работников из сферы продаж (25%), ИТ-специалистов (21%). С другой стороны, наиболее довольны своим местом работы и его обустройством маркетологи, специалисты рекламы, PR (56%) и строители (55%).

Чаще всего респонденты отмечали, что их радует доступность места работы (79%), наличие кондиционеров и систем климат-контроля (36%), удобное расположение офисов (31%), а также хорошее освещение (26%). Реже всего отмечали наличие удобного конференц-зала, привлекательный дизайн (2%) и зоны тишины в офисе (10%).

Отметили опрошенные и те элементы, которые требуют исправления, чтобы рабочее пространство стало лучше. В первую очередь респонденты посоветовали бы заменить мебель (37%) и устаревший и непривлекательный дизайн (35%). 35% хотели бы иметь в офисе кондиционер и/или систему климат-контроля. Каждый третий (33%) исправил бы отсутствие кофе и воды в офисе. 26% нервирует слишком высокий уровень шума, 20% хотели бы увеличить офисное пространство и комнаты, 19% усилили бы освещенность.

Больше половины работников из региона признались, что пандемия никак не сказалась на их требованиях к офисному пространству (57%).

Однако эпидемия также внесла коррективы, так, из-за ее последствий 42% хотели бы увеличить число тихих зон для сосредоточенной работы, еще 28% предложили создать зоны для расслабления, йоги и медитации, 21% были бы рады появлению в офисе кофеварки или соковыжималки, 17% считают, что сейчас не хватает места для соблюдения необходимой дистанции и хотят, чтобы увеличилась рабочая площадь. По 10% опрошенных предложили увеличить количество мест для командной работы, а также переговорных/комнат для совещаний, где можно уединиться.

Любопытно, что тишина в офисе выше всего ценится IT-специалистами, сотрудники кадровой службы больше всего заинтересованы в расслаблении и тренировках на рабочем месте, а о кофеварке чаще мечтают бухгалтеры и финансовые работники.