Прокатившиеся на самокате собака и кошка вошли в Книгу рекордов Гинесса

В Канаде собака по кличке Лоллипоп и кошка Сашими прокатились вдвоем на самокате на расстояние в пять метров, войдя в Книгу рекордов Гиннеса.

Лоллипоп и Сашими вдвоем прокатились на самокате пять метров за 4,37 секунды. Это самое быстрое в мире время, за которое собака и кошка проехали на самокате пять метров, передает РИА «Новости».

По словам дрессировщицы Мелиссы Миллет, Сашими и Лоллипоп очень любят кататься на самокате, однако до последнего времени делали они это по одиночке. Однажды кошка запрыгнула на самокат, нарушив тем самым очередь, после этого и возник этот трюк.

Миллет добавила, что Сашими ежедневно практикует новые трюки и любит мешать собакам. При этом Лоллипоп бесстрашная собака, которая не боится препятствий.

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Публикация от Melissa Millett (@the_ultimutts)