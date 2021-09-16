СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной

Уголовное дело возбуждено белорусскими следователями в связи с обстрелом пограничного знака республики на границе с Украиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

«По данным следствия возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение Государственного герба на пограничном знаке. Следователями проведен осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина. По данному факту Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.370 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Белоруссия», – говорится в сообщении в Telegram-канале СК республики.

Ранее пресс-служба госпогранкомитета сообщила, что на участке Пинского пограничного отряда были повреждены пограничный столб и щиток с изображением государственного герба республики, выстрелы, предположительно, произвели из охотничьего ружья. По информации ведомства, результаты встречи с представителями украинской стороны показали, что «выстрелы производились с территории Украины».