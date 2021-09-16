Politico – конгрессмены лоббируют поставку Украине американских ПРО «Железный купол»

Американские конгрессмены включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая говорит о том, чтобы найти возможность и поставить Украине комплексы противоракетной обороны, пишет Politico. Вероятно, этими комплексами станут системы «Железный купол», которые американская армия уже закупила, но не может в полной мере интегрировать.



Reuters

Придя к власти, администрация Джо Байдена продолжила поставки оружия и инструкторов на Украину, пишет Politico. С марта сумма такой помощи уже составила $275 млн. Но некоторые конгрессмены хотят большего, отмечает автор статьи. Они включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая окажет давление на администрацию Байдена, чтобы она продала или передала Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Как отмечают эксперты, возможно, сюда войдёт и система «Железный купол», которая сейчас стоит на вооружении у американской армии.

Как отмечает автор статьи, в случае, если какие-либо новые противовоздушные системы будут поставлены Киеву, в отношениях США и Москвы может вырасти напряжённость. Она сочтёт такую поставку за провокацию. Так, РФ давно высказывает недовольство по поводу американских ПРО в Румынии, утверждая, что они могут быть использованы с целью нападения.

Подобные системы уже стоят в Израиле с 2011 года, и они показали себя как одни из самых эффективных в мире по защите от ракет малой дальности. Израиль говорит об эффективности в районе 90%.

В документе не называется каких-то конкретных систем, которые США хотят переправить, но американская армия в 2019 году приобрела две системы «Железный купол», и в будущем году они будут готовы к работе. Но пока их не удаётся полностью интегрировать в систему противораткетной обороны, и это ограничивает пользу от них. Мысль, что именно эти две системы «Железный купол» и хотят отправить Украине, подтвердил и собеседник издания из конгресса. По его словам, у американской армии сейчас не так-то много подходящих для такого трансфера вооружений.

Сама Украина ещё в мае заявила, что будет больше тратить на вооружения, в частности на системы ПВО. «Эти слова были услышаны в Вашингтоне», — отмечает автор статьи.

Впрочем, есть вопросы к эффективности работы «Железного купола» на Украине. «Тактически он не будет эффективен для защиты от ракет малой дальности или на линии соприкосновения войск, поскольку эти системы будут очень быстро разбиты российскими системами залпового огня, — приводит издание мнение эксперта Майкла Кофмана. — Но они, возможно, смогут перехватить ракеты большей дальности, что позволит батарее защитить важную локацию или командный центр».

Впрочем, если поставки «Железного купола» согласуют, то это не особенно увеличит сумму помощи Украине, поскольку за их создание уже заплатили.

Некоторые СМИ весной писали, что, вероятно, Киев собирается купить «Железный купол» у Израиля, но это было бы довольно сложно. Израиль не имеет права продавать такие системы без согласия Вашингтона. Плюс, Израиль не хотел бы испортить отношения с Москвой.

Но и самим Штатам довольно сложно будет расстаться с «Железным куполом» при всех его недостатках, отмечает издание. После 20 лет войн в Ираке и Афганистане американской армии самой не хватает противоракетной артиллерии.

Впрочем, судьба этого законопроекта пока остаётся неопределённой, поскольку его ещё нужно будет согласовать в профильных комитетах и в палате представителей, отмечает Politico.