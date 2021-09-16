 

Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в семи областях Украины – Минздрав

16.09.2021, 9:30, Новости дня
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Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Винницкой (69,8%), Ивано-Франковской (66,1%), Львовской (83,1%), Николаевской (69,3%), Полтавской (61,6%), Ровенской (73,6%) и Сумской (50,3%) областях.

В Винницкой, Львовской и Николаевской области показатель превышен три дня подряд.

13 сентября динамика госпитализаций была превышена Одесской области, а 13-го и 14 сентября – в Волынской и Закарпатской, но к 15 сентября показатель вернулся в пределы нормы.

Инфографика: moz.gov.ua

Показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 16 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,7 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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