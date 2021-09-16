 

В Украине рекордно выросла заболеваемость COVID-19 среди детей – Национальная академия наук

16.09.2021, 9:30, Новости дня
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“Среднее количество новых выявлений в Украине увеличилась до 2950 человек в день (за две недели – вдвое), среднее количество летальных случаев равно 58 смертей в день в среднем за последнюю неделю (за две недели увеличение на 41%)”, – пишут ученые.

В то же время в НАН фиксируют снижение летальности, она “находилась в диапазоне от 2,5% до 3%”.

Согласно прогнозу Национальной академии наук, в следующую неделю среднее количество новых случаев COVID-19 вырастет до 3638 в сутки, еще через неделю – до 5208.

“Угрожающая ситуация на западе страны. Высокой является заболеваемость в Черновицкой области, а ее высокие темпы роста наблюдаются во Львовской, Волынской, Тернопольской и других областях”, – считают ученые.

Они также связали ухудшение ситуации с CОVID-19 с началом занятий в школах.

“На фоне начала учебного года резко возросла заболеваемость среди детей, доля которых в случаях болезни впервые за все время статистики превысила 10% (по предварительным данным). Тот факт, что заболеваемость резко возросла одновременно с началом учебного года и ростом заболеваемости среди детей, свидетельствует в пользу гипотезы о существенном влиянии открытых школ на эпидемический процесс в украинских условиях”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 54 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,2 млн человек. 13-го, 14-го и 15 сентября в Украине выявляли по 3332, 4640 и 5744 новых инфицированных соответственно.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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