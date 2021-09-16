Австралийский охотник на йети утверждает, что эти существа являются людоедами

"Охотник на йови" Джейсон Хил каждые выходные отправляется на поиски легендарного существа в сельской местности в Австралии и говорит, что они ростом 3 метра, живут в кустарниках и могут нападать на людей и есть их.

Хил утверждает, что несколько десятков раз имел "близкие встречи с йови" – австралийским аналогом йети и уверяет, что эти существа целыми группами бродят не только в пустошах, но и на окраинах больших городов.

Джейсон Хил живет в Перте и каждые свои выходные выезжает в леса, окружающие город, в поисках криптидов. Он говорит, что йови в основном питаются мясом кенгуру, валлаби, ягодами, некоторыми змеями, а также не прочь закусить и человечиной.

"У нас тут много людей пропали без вести в буше (австралийские пустоши, поросшие кустарником), а их дела по прежнему остаются нераскрытыми. Обычно их приписывают к убийству от рук человека, но я думаю, что как минимум часть из них стали жертвами йови".

На этой неделе Джейсон Хил встречался с журналистами новостного сайта PerthNow и рассказал и в том числе о том, что йови покрыты шерстью и способные бегать с большой скоростью.

"Они могут быть довольно небольшими, размером с ребенка, но могут быть и гигантами, превышающими в высоту 3 метра. Таких гигантов, например, видели в Голубых горах".

На австралийском сайте, посвященном йови, можно найти немало свидетельств существования этих криптидов, в основном правда отпечатки их ног очень большого размера, как на фото ниже. Однако никаких научных доказательств подтверждения существования йови, как и другие Снежных людей, по прежнему ни у кого нет.

Джейсон Хил уверен, что знает, почему так происходит. Он говорит, что это потому, что они очень умные и превосходно научились избегать людей.

"Если вы посмотрите на каждую культуру по всему миру, у каждой есть своя собственная версия йови, будь то йети или сасквотч: так что в этом должно быть что-то, это не просто выдумка.

А вот старейшины австралийских аборигенов точно знают, что они существуют. Это часть их народного фольклора, и они передавали истории о йови на протяжении тысячелетий, но стараются хранить это в тайне от всех", – говорит Хил.