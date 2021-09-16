Заключенные тюрьмы увидели НЛО, а утром проснулись с загадочной красной сыпью на теле

На днях в британские СМИ попала история местного заключенного, который увидел НЛО над тюрьмой.

По его словам, он вообще не верит ни во что подобное, но этот случай заставил его задуматься.

Он написал письмо об этом инциденте на британский сайт Inside Times, посвященном правам узников тюрем и публикующим их письма. Это произошло в начале 2021 года.

"Я не верю в сверхъестественное или пришельцев с Марса, но то, что я и некоторые другие недавно видели здесь, в этой тюрьме, было действительно очень странным и до сих пор лишает меня дара речи.

"Я вышел на тренировку, все занимались своими делами, некоторые занимались спортом, а другие, как я, гуляли. Потом я заметил ястреба, который парил, как будто он заметил внизу мышь или что-то в этом роде"

Он был в это время во дворе для прогулок в тюрьме HMP The Verne, в графстве Дорсет. И сразу после того, как он заметил в небе ястреба, он заметил там и кое что иное, куда более необычное – "очень яркий свет".

"Этот объект начал приближаться к нам все ближе и ближе, пока он фактически не начал парить над нашей площадкой для упражнений на высоте примерно 100 футов над нами.

К этому времени мы все, включая охранников, стояли с запрокинутыми головами и смотрели вверх на эту странную вещь.

Затем объект начал сжиматься и разрушаться, пока не растворился в облаке тумана. А потом на нас пошел дождь, и на следующий день у всех нас появилась красная сыпь на теле".

Заключенный думает, что это не обязательно был НЛО, а может быть секретный военный транспорт или даже природное явление.

"Я слышал много разных объяснений от разных людей. Некоторые говорят, что в Портленде есть военная база и что это мог быть своего рода военный секретный проект. Другие говорят, что это была шаровая молния. Я не знаю, что это было, за исключением того, что это было очень странно".

К сожалению, он не сообщает никаких подробностей о странной красной сыпи, которую он и другие обнаружили у себя на следующий день. В том числе как быстро она исчезла и были ли у них иные странные эффекты.