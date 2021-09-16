Нефть подорожала на сокращении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром продолжают расти после публикации статистики о снижении ее запасов в США.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27% – до 75,66 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,26% – до 72,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные о снижении коммерческих запасов «черного золота» в США. Так, показатель (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 10 сентября, снизился на 6,4 млн баррелей, или на 1,5%, до 417,4 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения лишь на 3,5 млн баррелей. Показатель третью неделю подряд держится на минимуме с сентября 2019 года.

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией в Мексиканском заливе, где ураган «Николас» ставит под угрозу добычу нефти. Рынки опасаются, что последствия могут сказаться на добыче нефти так же, как и после урагана «Ида».