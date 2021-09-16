Мнения: Почему Америка поглупела

Удивительные дела творятся в эти дни в Вашингтоне и во всей американской глобальной империи, в Pax Americana. Конечно, ад разверзся под ногами либеральной западной элиты во время бегства армии Соединенных Штатов из Афганистана, но сбои начались гораздо раньше. Кабульская кровавая неразбериха просто высветила все те проблемы, которые раньше широкой публике был не видны. Точнее, ей эти проблемы старались не показывать.

Удивительные дела творятся в эти дни в Вашингтоне и во всей американской глобальной империи, в Pax Americana. Конечно, ад разверзся под ногами либеральной западной элиты во время бегства армии Соединенных Штатов из Афганистана, но сбои начались гораздо раньше. Кабульская кровавая неразбериха просто высветила все те проблемы, которые раньше широкой публике был не видны. Точнее, ей эти проблемы старались не показывать.

Теперь уже не только правая оппозиционная пресса США и Европы клеймит неудачников в Белом Доме, но и либеральные мейнстримные СМИ открыто рассказывают о многочисленных кризисах, разразившихся под управлением Демпартии.

Выяснилось, что и инфляцию не удается обуздать, и миграционный кризис на южной границе всё нарастает, и преступность в городах растет рекордными темпами, и дипломатических успехов нет никаких, одни провалы. Чего стоят хотя бы два прилюдных скандала на переговорах руководства Госдепартамента с китайскими коллегами сначала на Аляске, а затем под Пекином.

Да и сама операция по выводу войск из Афганистана, конечно, о многом поведала. Несогласованность действий федеральных ведомств и воинских контингентов в рамках НАТО, брошенные на произвол судьбы американские граждане и добровольные помощники из числа афганцев, дурно написанные для Байдена речи — всё это произвело удручающее впечатление. Конечно, в первую очередь потому, что это было поражением и бегством в прямом эфире. Такое мало кому прощают. Но не в меньшей степени на мировые элиты и международную общественность повлияло то, насколько неумелым и некомпетентным предстал перед ними Вашингтон.

Разумеется, изменилась медийная картинка, что усугубило ситуацию. Но в том-то и дело! Ранее единодушное одобрение любых действий либерального истеблишмента всеми мейнстримными СМИ было одним их главных козырей администрации Байдена и всей Демпартии США. Контроль над так называемой свободной прессой со стороны одной политической силы не всем нравился, но это было фактором силы. Фактором, которого больше нет.

Как же случилось так, что у либеральной коалиции, умело и нахраписто захватившей власть в Вашингтоне в 2020 году, вдруг всё начало валиться из рук? Приход в Белый Дом администрации Байдена подавался как «возвращение к нормальности». На смену «хаотичному и непредсказуемому» Трампу пришли профессионалы. Они, как нам говорили, договороспособны, компетентны, прагматичны и обладают уникальным опытом. Да, то, что они делают, не всем нравится. Но дело они своё знают.

И ведь казалось, что это полностью соответствует действительности. Сам Байден в Вашингтоне уже более 40 лет. Большинство членов правительства, занимающих ответственные посты, работали еще с Биллом Клинтоном. Затем они вершили судьбы страны и мира вместе с президентом Обамой. Причем это всё люди с хорошим образованием, у них были матёрые наставники. Более того, они демонстрировали несомненные успехи в своей деятельности. Их устремления можно осуждать (и есть за что), но результат они обеспечивали. А теперь как будто враз потеряли всякую квалификацию.

Не стоит также забывать о том, что Демпартия все последние десятилетия демонстрировала исключительную дисциплину и сплоченность рядов. Поэтому, имея своего человека в Белом Доме и обладая большинством в обеих палатах Конгресса, демократы могли по крайней мере принять необходимые им законы. В частности, обеспечить себе долгое однопартийное правление, в чем и состоял изначальный план.

Для этого необходимо сделать немало: осуществить электоральную реформу (чтобы порядок голосования был почти таким же, как в 2020-м, плюс передать контроль над процессом Конгрессу), изменить миграционную систему, сделать Федеральный округ Колумбия 51-м штатом, а территорию Пуэрто-Рико — 52-м, расширить состав Верховного Суда и наполнить его либеральными судьями, а также принять вторую часть инфраструктурного билля (стоимостью 3.5 трлн. долларов), связанную не столько с инфраструктурой, сколько с радикальным социальным инжинирингом, призванным изменить американское общество.

Удивительно, но и этого пока не сделано. Конгресс возвращается после очередных каникул в Вашингтон, и здесь его ожидает тяжелейшая борьба вокруг поднятия потолка американского госдолга. Федеральная резервная система еще в августе сообщила, что, несмотря на все предпринимаемые ей экстренные действия, деньги в казне закончатся в октябре-ноябре. Как правило, повышение долговой планки происходит непросто. Различные политические силы и группы специальных интересов стараются через своих конгрессменов увязать дальнейшие заимствования (а, стало быть, и продолжение работы «печатного станка») с важными для них решениями. Нет сомнений, что и на сей раз будет так же, тем более, что следующим номером в программе является уже упомянутый инфраструктурный билль, содержащий столько «зеленых» проектов и мер по поддержке всех и всяческих меньшинств, что запускать новый эмиссионный виток ради них республиканцы вряд ли захотят.

Да, демократы обладают большинством в обеих палатах Конгресса. Но тут есть две проблемы. Во-первых, для принятия важных законов необходимо получить не простое, а квалифицированное большинство в Сенате — 60 голосов из 100. Конечно, это правило можно изменить, проголосовав за такое изменение простым большинством. Однако Белый Дом сигнализирует законодателям, что спешить с такой «ядерной» (как ее называют в Вашингтоне) мерой не стоит. Не потому ли, что нет уверенности в исходе промежуточных выборов 2022 года?

Во-вторых, в партии появились отступники. Вся американская пресса сегодня пишет о сенаторе-демократе Джо Манчине, который открыто сообщил о нежелании голосовать за «зеленую» часть инфраструктурного законопроекта. При таком раскладе даже вмешательство вице-президента Камалы Харрис не поможет. Конечно, можно перетянуть на свою сторону пару колеблющихся сенаторов-республиканцев вроде Митта Ромни, но недовольство политикой истеблишмента ведь исходит не только от республиканцев-трампистов или умеренных демократов-центристов. Недовольны и левые ультрас. Старику Сандерсу не дали даже должности министра труда — сущей безделицы. Социально-экономический блок администрации представлен сплошь «проверенными» людьми, ветеранами еще клинтоновского Белого Дома, а вовсе не представителями леваков, которые во многом и помогли Байдену въехать в Овальный кабинет. И это тоже начинает быть проблемой, потому что умами улицы и молодежной тусовкой мегаполисов владеет отнюдь не Байден, не Харрис и не Дженнифер Псаки, а люди вроде Александрии Окасио Кортес. Они раскачивают лодку из собственных соображений — им кажется, что нынешняя администрация недостаточно радикальна.

А что, кстати говоря, случилось с так называемым «Альянсом демократий»? Саммит этого нового международного «института» Байден обещал провести осенью текущего года. Но пока не слышно даже анонсов предстоящего грандиозного (а именно таким оно и должно было стать) мероприятия. Хуже того, страны Старого Света стали поговаривать о самостоятельных шагах как во внешней, так и во внутриевропейской политике. Мы все прекрасно понимаем, что подобные заявления делаются в Берлине, Париже и Брюсселе не в первый раз и, как правило, ничего не значат. Но одно дело грозить «европейской самостоятельностью», когда в Белом Доме находится «невозможный» Трамп, и совсем другое — когда к власти вернулись «профессиональные и договороспособные люди». Такие высказывания сегодня сродни «черной метке» глобальному начальству.

Создается впечатление, что либеральная коалиция, совершив успешный госпереворот (пусть и при помощи электоральных процедур), совершенно не понимает, что ей делать с захваченной властью. «Возвращение к нормальности» обернулось полным хаосом. Победная поступь «вернувшихся взрослых» вдруг сбилась и перешла в неумелое топтание на месте. Даже «крайнего» за провалы назначить не удается.

Сказанное вовсе не означает, что глобальное начальство не в состоянии взять себя в руки и начать наводить порядок хотя бы в тех странах, которые оно считает либеральными демократиями. Главредов мейнстримных СМИ еще могут вызвать на ковер (по сложившейся традиции, виртуальный) и «призвать к порядку». Дисциплинировать можно и партийных функционеров. Да и саммит демократий собрать не поздно. Для этого нужно как раз то, о чем Джозеф Байден не раз говорил — «единство». Хотя бы внутри администрации. Судя по тому, как часто президент повторяет эту мантру, единства-то как раз и нет. Прежде всего, потому, что нет ясного понимания того, что такое сегодняшняя Америка, сегодняшний Запад.

Либеральные элиты в ходе борьбы с Трампом и популистскими силами в Европе настолько увлеклись разрушением всего того, что составляло основу западной цивилизации, что сегодня совершенно непонятно, кто же будет бороться с «автократиями» всего мира. Общество с 46-ю гендерами? Люди, считающие собственную историю историей рабства? Граждане мира, занятые в постиндустриальных профессиях? Или, может быть, все те, кого демократы в ходе борьбы за власть глубоко обидели и сильно разозлили? Думаю, что попытки достичь «единства» все же будут сделаны. Все-таки на кону слишком многое. Но попытки эти совершенно точно не будут иметь ничего общего с демократией или правом. Завинчивать гайки придется всерьез.

Так что свержение Трампа не отодвинуло Америку от грани гражданской войны, а, наоборот, подтолкнуло «град на холме» к серьезному внутреннему конфликту. Такой конфликт попросту необходим вашингтонской элите для возвращения себе хотя бы части утерянного авторитета. И вот тут надо быть особенно осторожным — в последнее время внешнеполитические вопросы слишком часто становятся орудием внутренней борьбы в США на Западе в целом.

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