 

Побит державшийся четверть века рекорд по числу людей в космосе

16.09.2021, 8:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг: 14 человек.

В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек: шестеро космонавтов – на российской станции «Мир», семеро – в американском шаттле «Индевор», передает РИА «Новости».

На МКС сейчас семеро: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.

В ночь на четверг от китайской орбитальной станции «Тяньгун» отстыковался корабль «Шэньчжоу-12» для возвращения на Землю 17 сентября трех космонавтов Поднебесной – Не Хайшэна, Лю Бомина и Тана Хунбо.

Напомним, в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) ракетой-носителем Falcon 9 был запущен пилотируемый корабль Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children’s Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, вошли четыре гражданина США: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 600 километров.



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