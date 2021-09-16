 

Welt – любовь немцев к сладкому не сломить — ежегодно каждый житель Германии съедает 92 плитки шоколада

16.09.2021, 8:40, Новости дня
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Германия занимает второе место в мире по потреблению шоколада на душу населения — впереди только Швейцария, пишет Welt. Каждый немец съедает 9,2 килограмма шоколада в год. Плитка любимого лакомства никогда не повредит — уверены немцы. Тем более во время пандемии.

Соблазн сладок, и вряд ли кто-то сможет устоять перед ним, будь то плитка, зайчик или Санта-Клаус. Только швейцарцы уплетают больше. Каждый немец съедает 9,2 килограмма шоколада в год, в среднем 92 плитки. Для сравнения, в соседней Франции, стране гурманов, съедают всего около 4 килограммов, а греки почти «шокоуклонисты». У нас же никогда не откажутся полакомиться шоколадом.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Эта плитка в любом случае не доживёт до Пасхи.

ДЕВУШКА 1: В стрессовых ситуациях, во время учёбы или когда бывает плохо — кусочек шоколада, и тебе сразу становится лучше.

ДЕВУШКА 2: Для меня всегда важно, чтобы было не слишком сладко, иначе в любом случае могут заболеть зубы. И чтобы хрустел.

Да, у всех свои вкусы. Здесь, на берлинской мануфактуре крупного производителя, покупатели могут создавать свои собственные творения. Иногда результаты удивляют.

ДЖЕССИКА УТЦ, Ritter Sport: Каждый может найти свой любимый сорт. Можно получить клубнику с песочным печеньем и кукурузными хлопьями или с небольшим количеством перца чили и соли, что особенно забавно и пользуется большим спросом.

Самым популярным остаётся цельное молоко. Горький шоколад на втором месте. А шоколад с высоким содержанием какао, говорят, даже полезен. В любом случае он делает людей немного счастливее.

ДЖИНА ШЁЛЕР, тренер по счастью: С одной стороны, конечно, какао содержит кофеин, который, в свою очередь, способствует выработке гормона счастья, например серотонина. И, как и со всем в жизни, конечно, с шоколадом необходим, «к сожалению», здоровый баланс.

И это надо знать тем, кто удивляется, почему во время пандемии с удовольствием съедал ещё один кусочек. Любовь немцев к шоколаду не сломить, немного сладкого — для вкуса — не повредит: времена довольно тяжёлые.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2021 года. 



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