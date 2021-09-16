В Украине за сутки жертвами COVID-19 впервые за три месяца стали более сотни человек

“В Украине зафиксировано 5744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 629, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1507 человек, летальных случаев – 101, выздоровели – 1499 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране было зафиксировано 4640 новых случаев инфицирования.

Последний раз более сотни смертей среди инфицированных коронавирусом было в Украине 7 мая (118).

За последние 24 часа в стране сделали 72 931 тест на коронавирус, из них 34 420 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицирований выявили во Львовской (552) и Харьковской (498) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 331 540 случаев коронавирусной инфекции, скончался 54 651 пациент с COVID-19, выздоровели 2 226 629 человек.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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