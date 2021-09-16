Украинские военные задержали на линии разграничения боевика “ДНР”, он рассказал о “командирах-царях” и наркотиках у боевиков

Мужчину зовут Артем Костенко. Задержанный рассказал, что родился в Волновахском районе Донецкой области. В ряды незаконных вооруженных формирований он вступил в 2016 году. Воевал в батальоне боевиков “Дизель” в должности механика-водителя танка.

По его словам, у него было два командира – один местный, а второй – гражданин России. “Они чувствовали себя там царями”, – рассказал задержанный об отношении к жителям Донбасса.

Мужчина уверял, что за время “службы” он никого не убил, а в содеянном искренне раскаивается и “хочет начать жизнь с чистого листа”.

“Все тяжелые наркотики, которые существуют, я впервые попробовал в этом батальоне”, – сказал он.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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