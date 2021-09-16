 

Число полностью вакцинированных от коронавируса украинцев достигло 5 млн

16.09.2021, 8:35, Новости дня
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“118 786 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 15 сентября 2021 года. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980 человек”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в среду прививки делали 899 мобильных бригад, 2919 пунктов и 321 центр вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них получили одну дозу – 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 106 749 прививок”, – объяснили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1948462065316889

Сутками ранее в Украине сделали 141 тыс. прививок от COVID-19.

15 сентября больше всего прививок, по данным Минздрава, сделали вакциной Pfizer/BioNTech – 59 943.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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